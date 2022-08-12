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١٢ أغسطس، ٢٠٢٢

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الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة

الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة
الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة
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الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لـ"أغذية" الإماراتية: الاستحواذات الجديدة ساهمت بأكثر من 50% في إيرادات وأرباح 2022 حتى الآن

الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لـ\"أغذية\" الإماراتية: الاستحواذات الجديدة ساهمت بأكثر من 50% في إيرادات وأرباح 2022 حتى الآن
الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لـ\"أغذية\" الإماراتية: الاستحواذات الجديدة ساهمت بأكثر من 50% في إيرادات وأرباح 2022 حتى الآن
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ما الذي أسفرت عنه جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أوروبا؟

ما الذي أسفرت عنه جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أوروبا؟
ما الذي أسفرت عنه جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أوروبا؟
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حرب دائرة بين رغيف الخبز في لبنان والأزمات الاقتصادية .. من سينتصر؟

حرب دائرة بين رغيف الخبز في لبنان والأزمات الاقتصادية .. من سينتصر؟
حرب دائرة بين رغيف الخبز في لبنان والأزمات الاقتصادية .. من سينتصر؟
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الاقتصاد التونسي في أرقام

الاقتصاد التونسي في أرقام
الاقتصاد التونسي في أرقام
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استمرار انتعاش القطاع العقاري في الإمارات في الربع الثاني

استمرار انتعاش القطاع العقاري في الإمارات في الربع الثاني
استمرار انتعاش القطاع العقاري في الإمارات في الربع الثاني
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استراتيجية دبي للميتافيرس: ماذا تعني وما أهميتها للاقتصاد؟

استراتيجية دبي للميتافيرس: ماذا تعني وما أهميتها للاقتصاد؟
استراتيجية دبي للميتافيرس: ماذا تعني وما أهميتها للاقتصاد؟
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أهمية زيارة رئيس الإمارات لفرنسا في عدة نقاط

أهمية زيارة رئيس الإمارات لفرنسا في عدة نقاط
أهمية زيارة رئيس الإمارات لفرنسا في عدة نقاط
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ليبيا: صراع الأمن والاقتصاد

ليبيا: صراع الأمن والاقتصاد
ليبيا: صراع الأمن والاقتصاد
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