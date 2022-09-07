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٧ سبتمبر، ٢٠٢٢

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كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟

كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟
كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟
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كيف تغيرت حصص مساهمي إعمار في شهر؟

كيف تغيرت حصص مساهمي إعمار في شهر؟
كيف تغيرت حصص مساهمي إعمار في شهر؟
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كيف تحولت دبي إلى تضخم مرتفع بعد سنوات من التضخم السلبي؟

كيف تحولت دبي إلى تضخم مرتفع بعد سنوات من التضخم السلبي؟
كيف تحولت دبي إلى تضخم مرتفع بعد سنوات من التضخم السلبي؟
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الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة

الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة
الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة
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الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لـ"أغذية" الإماراتية: الاستحواذات الجديدة ساهمت بأكثر من 50% في إيرادات وأرباح 2022 حتى الآن

الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لـ\"أغذية\" الإماراتية: الاستحواذات الجديدة ساهمت بأكثر من 50% في إيرادات وأرباح 2022 حتى الآن
الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لـ\"أغذية\" الإماراتية: الاستحواذات الجديدة ساهمت بأكثر من 50% في إيرادات وأرباح 2022 حتى الآن
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الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المصرية: إصدارات جديدة من الصكوك والتوريق بنحو 5 مليار جنيه

الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المصرية: إصدارات جديدة من الصكوك والتوريق بنحو 5 مليار جنيه
الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المصرية: إصدارات جديدة من الصكوك والتوريق بنحو 5 مليار جنيه
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ما الذي أسفرت عنه جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أوروبا؟

ما الذي أسفرت عنه جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أوروبا؟
ما الذي أسفرت عنه جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أوروبا؟
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حرب دائرة بين رغيف الخبز في لبنان والأزمات الاقتصادية .. من سينتصر؟

حرب دائرة بين رغيف الخبز في لبنان والأزمات الاقتصادية .. من سينتصر؟
حرب دائرة بين رغيف الخبز في لبنان والأزمات الاقتصادية .. من سينتصر؟
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الاقتصاد التونسي في أرقام

الاقتصاد التونسي في أرقام
الاقتصاد التونسي في أرقام
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