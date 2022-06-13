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الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
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حوار مع المؤسسين: شركة سيلندر الناشئة المصرية تحصل على تمويل بنحو 12.6 مليون دولار
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السيارات الكهربائية تجذب الحكام العرب في ظل الأزمة المالية العالمية
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دول منظمة التعاون الإسلامي و التطور التكنولوجي: طريق طويل؟
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الصكوك المرتبطة بالاستدامة ...سوق صاعدة بقوة
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دردشة حول زيادات الأسعار ومستهدفات بالم هيلز المصرية
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حوار مع الرئيس التنفيذي: صندوق مصر السيادي يستعد لقمة المناخ ب15 مليار دولار
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هل الدول العربية قادمة على أزمة غذاء عالمية؟
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الصكوك: ماذا نتوقع في 2022؟
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