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الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
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ما هي الطاقة الاحتياطية ...
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٢٨ سبتمبر، ٢٠٢٢
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بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل في دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة
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الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟
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تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟
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كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟
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كيف تحولت دبي إلى تضخم مرتفع بعد سنوات من التضخم السلبي؟
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الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة
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الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لـ"أغذية" الإماراتية: الاستحواذات الجديدة ساهمت بأكثر من 50% في إيرادات وأرباح 2022 حتى الآن
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