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٢٤ يونيو، ٢٠٢٢

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الجزائر 2022: الخروج من عنق الزجاجة

الجزائر 2022: الخروج من عنق الزجاجة
الجزائر 2022: الخروج من عنق الزجاجة
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حوار مع المؤسسين: شركة سيلندر الناشئة المصرية تحصل على تمويل بنحو 12.6 مليون دولار

حوار مع المؤسسين: شركة سيلندر الناشئة المصرية تحصل على تمويل بنحو 12.6 مليون دولار
حوار مع المؤسسين: شركة سيلندر الناشئة المصرية تحصل على تمويل بنحو 12.6 مليون دولار
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السيارات الكهربائية تجذب الحكام العرب في ظل الأزمة المالية العالمية

السيارات الكهربائية تجذب الحكام العرب في ظل الأزمة المالية العالمية
السيارات الكهربائية تجذب الحكام العرب في ظل الأزمة المالية العالمية
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دول منظمة التعاون الإسلامي و التطور التكنولوجي: طريق طويل؟

دول منظمة التعاون الإسلامي و التطور التكنولوجي: طريق طويل؟
دول منظمة التعاون الإسلامي و التطور التكنولوجي: طريق طويل؟
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المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات

المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات
المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات
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الصكوك المرتبطة بالاستدامة ...سوق صاعدة بقوة

الصكوك المرتبطة بالاستدامة ...سوق صاعدة بقوة
الصكوك المرتبطة بالاستدامة ...سوق صاعدة بقوة
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دردشة حول زيادات الأسعار ومستهدفات بالم هيلز المصرية

دردشة حول زيادات الأسعار ومستهدفات بالم هيلز المصرية
دردشة حول زيادات الأسعار ومستهدفات بالم هيلز المصرية
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حوار مع الرئيس التنفيذي: صندوق مصر السيادي يستعد لقمة المناخ ب15 مليار دولار

حوار مع الرئيس التنفيذي: صندوق مصر السيادي يستعد لقمة المناخ ب15 مليار دولار
حوار مع الرئيس التنفيذي: صندوق مصر السيادي يستعد لقمة المناخ ب15 مليار دولار
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هل الدول العربية قادمة على أزمة غذاء عالمية؟

هل الدول العربية قادمة على أزمة غذاء عالمية؟
هل الدول العربية قادمة على أزمة غذاء عالمية؟
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