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٢٩ يوليو، ٢٠٢٢

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الاقتصاد التونسي في أرقام

الاقتصاد التونسي في أرقام
الاقتصاد التونسي في أرقام
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استمرار انتعاش القطاع العقاري في الإمارات في الربع الثاني

استمرار انتعاش القطاع العقاري في الإمارات في الربع الثاني
استمرار انتعاش القطاع العقاري في الإمارات في الربع الثاني
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استراتيجية دبي للميتافيرس: ماذا تعني وما أهميتها للاقتصاد؟

استراتيجية دبي للميتافيرس: ماذا تعني وما أهميتها للاقتصاد؟
استراتيجية دبي للميتافيرس: ماذا تعني وما أهميتها للاقتصاد؟
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أهمية زيارة رئيس الإمارات لفرنسا في عدة نقاط

أهمية زيارة رئيس الإمارات لفرنسا في عدة نقاط
أهمية زيارة رئيس الإمارات لفرنسا في عدة نقاط
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ليبيا: صراع الأمن والاقتصاد

ليبيا: صراع الأمن والاقتصاد
ليبيا: صراع الأمن والاقتصاد
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الجزائر 2022: الخروج من عنق الزجاجة

الجزائر 2022: الخروج من عنق الزجاجة
الجزائر 2022: الخروج من عنق الزجاجة
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حوار مع المؤسسين: شركة سيلندر الناشئة المصرية تحصل على تمويل بنحو 12.6 مليون دولار

حوار مع المؤسسين: شركة سيلندر الناشئة المصرية تحصل على تمويل بنحو 12.6 مليون دولار
حوار مع المؤسسين: شركة سيلندر الناشئة المصرية تحصل على تمويل بنحو 12.6 مليون دولار
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السيارات الكهربائية تجذب الحكام العرب في ظل الأزمة المالية العالمية

السيارات الكهربائية تجذب الحكام العرب في ظل الأزمة المالية العالمية
السيارات الكهربائية تجذب الحكام العرب في ظل الأزمة المالية العالمية
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دول منظمة التعاون الإسلامي و التطور التكنولوجي: طريق طويل؟

دول منظمة التعاون الإسلامي و التطور التكنولوجي: طريق طويل؟
دول منظمة التعاون الإسلامي و التطور التكنولوجي: طريق طويل؟
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