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فيديو- كيف كان نصيب عام 2023 من حوادث الطيران؟
وقع حادث طيران واحد مميت من بين 30 حادثة لطائرات في عام 2023 مقارنة بخمسة حوادث طيران مميتة من أصل 42 حادثة في عام 2022 وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي(إياتا)
٢٤ مايو، ٢٠٢٤
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