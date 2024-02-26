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في هذه الحلقة من البودكاست الخاص بشارك تانك دبي، نتكلم مع ضيفنا الاستاذ إيلي خوري الرئيس التنفيذي لشركة فيفوم القابضة، عن مسيرته المهنية المميزة وكيف تمكن من التغلب على الصعوبات ليصبح قائداً ريادياً ناجحاً.
تجارب و قصص ملهمة من لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك" دبي
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في هذه الحلقة من البودكاست الخاص بشارك تانك دبي، نتكلم مع ضيفنا الاستاذ إيلي خوري الرئيس التنفيذي لشركة فيفوم القابضة، عن مسيرته المهنية المميزة وكيف تمكن من التغلب على الصعوبات ليصبح قائداً ريادياً ناجحاً.
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