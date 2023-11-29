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فيديو- هل تصبح مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات؟
تسعى مصر لزيادة أعداد السيارات المصنعة محليا وتستهدف العمل على بدء إنتاج السيارات الكهربائية ورفع نسبة المكون المحلي في تلك الصناعة، أملا في أن تصبح مركز إقليمي لصناعة السيارات. فكيف تعمل على تحقيق هذا الهدف؟
٢٩ نوفمبر، ٢٠٢٣
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