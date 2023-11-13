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فيديو: صالة "المسرح المصري" في أمريكا تفتح أبوابها من جديد.. فما هي؟
أُعيد خلال نوفمبر 2023 افتتاح صالة "المسرح المصري" الواقعة في لوس أنجلوس لاستقبال الجمهور بعد تجديدات بقيمة 70 مليون دولار من شركة نتفليكس لتعود بذلك واحدة من أشهر صالات السينما في هوليوود للعمل من جديد
١٣ نوفمبر، ٢٠٢٣
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