قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني في أحدث حلقات بودكاست الطاقة والسلع، الذي تم بثه مباشرة الاثنين على منصة إيكون، إنه يتوقع أن يتم تداول أذون الخزانة المصرية من خلال البورصة "الشهر اللي جاي او الشهر اللي بعديه بالكتير".

وتسعى الحكومة المصرية لتوفير بدائل تمويلية لسد العجز في الموازنة العامة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، خاصة في ظل ضغوط على الجنيه، فيما لا تزال الدولة المعتمدة على الاستيراد بشكل كبير تترقب مراجعة أولى لبرنامجها مع صندوق النقد لتتمكن من صرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليار دولار وقعته في ديسمبر الماضي.

ويتم التداول على سندات بالبورصة في الوقت الحالي بينما يتم التداول على أذون الخزانة من خلال البنك المركزي المصري.

وتحدث الدكاني كذلك عن تفاصيل ما حدث مع سهم طاقة عربية، الوافد الجديد والوحيد حتى الآن هذا العام للبورصة المصرية، توقعاته في ملف الطروحات وتفاصيل إطلاق مؤشرات جديدة في المستقبل.

وسيتم نشر الحلقة كاملة بعد قليل، فانتظرونا!

(إعداد: شيماء حفظي وياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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