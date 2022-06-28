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حال الدول العربية

الجزائر

إنفوجرافك: توقعات بارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات لأعلى مستوى منذ 2014

إنفوجرافك: توقعات بارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات لأعلى مستوى منذ 2014
إنفوجرافك: توقعات بارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات لأعلى مستوى منذ 2014
ليبيا

ليبيا: صراع الأمن والاقتصاد

ليبيا: صراع الأمن والاقتصاد
ليبيا: صراع الأمن والاقتصاد
تضخم

إنفوجرافك: التضخم في المغرب يتباطأ خلال مايو

إنفوجرافك: التضخم في المغرب يتباطأ خلال مايو
إنفوجرافك: التضخم في المغرب يتباطأ خلال مايو
الدول العربية

ليبيا: لا يزال الغموض قائما

ليبيا: لا يزال الغموض قائما
ليبيا: لا يزال الغموض قائما
فيديو

الجزائر 2022: الخروج من عنق الزجاجة

الجزائر 2022: الخروج من عنق الزجاجة
الجزائر 2022: الخروج من عنق الزجاجة
مقال رأي

الجزائر بعد 30 عام من الحرب الأهلية: البحث عن النموذج الاقتصادي المستدام

الجزائر بعد 30 عام من الحرب الأهلية: البحث عن النموذج الاقتصادي المستدام
الجزائر بعد 30 عام من الحرب الأهلية: البحث عن النموذج الاقتصادي المستدام
فيديو

المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات

المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات
المغرب بعد كورونا: تحديات وطموحات
مقال رأي

اقتصاد المغرب: هل استفاد من التطبيع مع إسرائيل؟

اقتصاد المغرب: هل استفاد من التطبيع مع إسرائيل؟
اقتصاد المغرب: هل استفاد من التطبيع مع إسرائيل؟
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