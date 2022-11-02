قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيحضر قمة المناخ Cop27 في مصر، التي ستنطلق الأسبوع المقبل، في تغيير لافت عن موقف سابق للحكومة بتعذر حضور سوناك القمة بسبب "التزامات ملحة".

وكتب سوناك عبر حسابه على تويتر الأربعاء: "لا يوجد ازدهار طويل الأجل دون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، ليس هناك أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، لهذا سأحضر Cop27 الأسبوع المقبل لتحقيق إرث جلاسكو في بناء مستقبل آمن ومستدام".

وتستضيف مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري مؤتمر الأطراف "قمة المناخ Cop27" في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر.

واستضافت بريطانيا القمة السابقة Cop 26 في جلاسكو العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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