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بعد أيام من مقابلتها لرئيس الوزراء رقم 16 في عهدها، رحلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الخميس، عن عمر يناهز 96 عام بعد سبعين سنة في الحكم.

وجاء الخبر في إعلان نشره قصر باكنغهام رسميا، يوم الخميس والذي تضمن أيضا تنصيب ابنها الأكبر الأمير تشارلز ملكا للبلاد.

اعتادت الملكة الترحيب برؤساء الحكومة في قصر باكنغهام، لكنها استقبلت يوم الثلاثاء زعيمة حزب المحافظين والقائدة الجديدة للحكومة ليز تراس في بالمورال باسكتلندا، حيث قضت إليزابيث لحظاتها الأخيرة.

وقد أعرب الأطباء المتابعون للملكة في وقت سابق الخميس عن قلقهم من تراجع حالتها الصحية وأوصوا بأن تظل تحت الإشراف الطبي.

وقال القصر: "توفيت الملكة بسلام في (قلعة) بالمورال بعد الظهر".

وتوفيت الملكة في حضور أبنائها الأربعة، بمن فيهم ولي العهد الأمير تشارلز، بحسب بي بي سي عربي.

وكانت الملكة التي يعتبر حكمها الأطول في تاريخ بريطانيا - تعاني من مشاكل في الحركة منذ نهاية العام الماضي، بحسب رويترز.

من هي إليزابيث؟

ولدت في 21 أبريل 1926 في لندن.

حين كان عمرها 10 سنوات تنازل عمها عن العرش ليتزوج من حبيبته الأمريكية.

وأصبح والدها هو وريث العرش من جدها الملك جورج الخامس.

وتولت الحكم وجلست على العرش في عام 1952 حتى 2022.

تزوجت من الأمير فيليب بعد قصة حب، في 1947.

ظلا معا حتى توفي فيليب في أبريل 2021 عن 99 سنة.

أصيبت الملكة في فبراير 2022 بفيروس كورونا، وهو ما وصفته بعد ذلك بأنه تركها متعبة للغاية ومرهقة.

ماذا بعد؟

في مقر عطلتها الصيفية في قصر بالمورال باسكتلندا، تعرضت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، لوعكة صحية جعلت الأطباء يضعونها تحت الملاحظة، قبل أن تغادر الحياة، ما جعل الجميع يتأهب لكود "جسر لندن معطل" وهو ما يعني وفاة الملكة والبدء في "عملية لندن" التي تتضمن ترتيب الجنازة وتنصيب الملك الجديد.

وعملية لندن هي خطة دقيقة تم إعدادها ومراجعتها بانتظام لضمان الإجراءات السريعة والمنظمة عند وفاة الملكة، وبحسبها:

سيتم نقل جثمان إليزابيث الثانية إلى هوليرود وهو منزلها في عاصمة اسكتلندا، إدنبرة، في اليوم الثاني وسيؤدي الملك تشارلز - 73 عام - قسم خاص بالملكية ويعطي خطبة في نفس اليوم.

وبعدها في اليوم التالي سٌينقل جثمان الملكة إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة وفي اليوم الرابع سينتقل للندن.

وستقام جنازة الملكة بعد حوالي 10 أيام من وفاتها.

والملكة لقبت ب إليزابيث الثانية لأنها أتت بعد حكم الملكة إليزابيث الأولى البلاد من 1558 ل 1603.

(إعداد: فريق التحرير zawya.arabic@lseg.com)

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