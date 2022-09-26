توفي يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، عن عمر 96 عام، وفقا لما أعلنه موقعه الرسمي وحسابه على تويتر يوم الاثنين.

وسيتم دفن القرضاوي في قطر يوم الثلاثاء، بحسب تنويه نشره الاتحاد على موقعه الرسمي.

ماذا نعرف عنه؟

(وفقا للموقع الرسمي للقرضاوي وموقع الاتحاد)

ولد في سبتمبر 1926، هو مصري الأصل وتخرج في 1953 من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ثم حصل منها على شهادة تعادل الماجيستير عام 1960 ثم الدكتوراة عام 1973.

شغل عدة مناصب أكاديمية في مصر وقطر. وعام 1977 تولى تأسيس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وبقي عميد الكلية منذ تأسيسها إلى نهاية العام الجامعي 1990.

ثم أصبح المدير المؤسس لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر إلى اليوم، بحسب موقع القرضاوي الرسمي.

وكان لدى القرضاوي، مواقف سياسية متعلقة بمصر، حيث كان داعما لحكم جماعة الإخوان والرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وتأسس الاتحاد- وهو مؤسسة تضم علماء مسلمين- عام 2004 على يد القرضاوي.

وفي عام 2017، نشرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيان مشترك أعلنت فيه عن تصنيف 59 فرد و12 كيان في قوائم الإرهاب المحظورة لديها وكان القرضاوي من بين الأسماء المدرجة في القائمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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