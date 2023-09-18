قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان يوم الاثنين، إن 9 من أفراد الجيش قتلوا وأصيبوا في حادث في جنوب مدينة العاشر من رمضان الواقعة بالقرب من العاصمة القاهرة.

وأوضح المتحدث العسكري العقيد غريب عبدالحافظ، في البيان المنشور على حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه أثناء تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ.

وتابع: "مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى"، مضيفا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولم يحدد المتحدث بالتفصيل عدد القتلى والمصابين كل على حدة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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