قال الجيش السوداني، في بيان مساء الأحد، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة نقل مدنية بمطار بورتسودان نتيجة لعطل فني.

وأضاف الجيش، في البيان المنشور على صفحته على فيسبوك، أن التحطم حدث أثناء إقلاع الطائرة نتيجة العطل الفني، وقال إن من بين القتلى 4 عسكريين.

وبحسب بيان الجيش، فقد نجت طفلة من الحادث.

يأتي الحادث فيما يشهد السودان منذ منتصف أبريل الماضي صراع مسلح على السلطة أودى بحياة مئات الأشخاص، بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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