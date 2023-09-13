تعتزم الولايات المتحدة حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب إخفاق القاهرة في تلبية شروط واشنطن بشأن إطلاق سراح سجناء سياسيين وقضايا أخرى، بحسب ما نقلته وكالة رويترز يوم الأربعاء عن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورفي.

وتواجه مصر انتقادات دولية لملفها في حقوق الإنسان والحريات، زادت وتيرتها منذ إطاحة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم عام 2013 بعد مظاهرات عارمة ضدها وما تلاها من أعمال عنف واعتقالات ومحاكمات جماعية وفردية طالت منتمين للجماعة ونشطاء معارضين آخرين بتهم كان أبرزها "الانتماء لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين "كجماعة إرهابية".

لكن مصر تسعى لتحسين صورة ملفها في حقوق الإنسان والحريات، مع اقتراب إجراء انتخابات رئاسية، وفي إطار ذلك صدر خلال الفترة الماضية أكثر من قرار بالعفو الرئاسي وإخلاء سبيل محتجزين كان أبرزهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وسبق ورحب وزير الخارجية الأمريكي بإطلاق صراح دومة، لكنه أكد في الوقت نفسه أهمية إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر.

ونقلت رويترز الأربعاء عن مصدرين مطلعين لم تسمهما قولهما إنه تم حجب مبلغ 85 مليون دولار، وإنه من المتوقع اتخاذ قرار قريبا بشأن مبلغ آخر هو 235 مليون دولار.

وقال السيناتور مورفي: "قررت الإدارة على نحو صائب حجب الدفعة الأولى - 85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن سجناء سياسيين - لأنه بدون شك لم يتم إحراز تقدم كاف"، وفق رويترز.

وأضاف: "أود حث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ الكامل وهو 320 مليون دولار... حتى يتحسن سجل مصر في حقوق الإنسان والديمقراطية".

ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عندما سئل عن تعليقات السيناتور مورفي قائلا: "إننا نتشاور مع الكونغرس في الوقت الذي نضع فيه اللمسات النهائية على إجراءاتنا"، بحسب رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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