أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها نفذت يوم السبت حكم الإعدام بحق 81 شخص، بينهم 7 يمنيين، بعدما "اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى" وبعد إدانتهم بـ"تنفيذ مخططات تنظيم داعش والقاعدة والحوثي"، بحسب بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضافت الوزارة أنهم ارتكبوا أحداث يهدفون من خلالها إلى "زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى"، مشيرة إلى أنه صدرت أحكام ضدهم بالقتل وأيدتها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذها.

ويفوق عدد من أعدمتهم السعودية يوم السبت من تم إعدامهم في 2021 بأكمله، إذ أعدمت خلاله 69 شخص، وتحتل السعودية المركز الخامس بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، بحسب تقرير لبي بي سي عربي.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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