غادر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم، مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بحسب ما ذكرت وكالة أنباء واس، الوكالة الرسمية للدولة.



وكان الملك سلمان قد أجرى منظار للقولون في 8 مايو الماضي، وجاءت نتائجه سليمة، لكن قرر الأطباء أن يبقى في المستشفى للراحة.

الملك سلمان: نظرة على حكمه وعلى صعود ولي عهده



يبلغ عمر الملك سلمان نحو 87 عام، وظل أمير لمنطقة الرياض لخمسين عام، قبل أن يتولى منصب ولي العهد في 2012، ثم أصبح ملك السعودية في يناير 2015.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: أحمد فتيحة. للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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