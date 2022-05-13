* تم التحديث بمزيد من التفاصيل وتوضيح ان الشيخ خليفة كان نائب لقائد الجيش وليس القائد

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة، يوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتنكيس الأعلام مدة 40 يوم اعتبارا من اليوم.

وقررت الإمارات، تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبار من اليوم.

وهذه أبرز المعلومات عن الشيخ خليفة، وفقا للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات:

- أصبح رئيس الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي في 3 نوفمبر 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد ثم أعيد انتخابه في عام 2009

- هو الابن الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووالدته هي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان

- ولد الشيخ خليفة في عام 1948 في قلعة المويجعي في مدينة العين

- ينتمي إلى قبيلة بني ياس، وهي القبيلة الأم لمعظم القبائل العربية في الإمارات

- تم تعيينه ممثل لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وترأس نظامها القانوني 1966

- تولى منصب ولي عهد أبو ظبي في 1969

- تولى رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي عام 1971، وكان وزير للدفاع والمالية

- عين نائب لرئيس مجلس الوزراء الإتحادي في 20 يناير 1974

- ثم عين نائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات في عام 1976

- تولى في أواخر الثمانينيات قيادة المجلس الأعلى للبترول

- في عام 1991، أسس هيئة القروض لتوفير العقارات للسكن والاستثمار

- تولى منصب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية - الذي يقدم دعم للدول النامية - حتى عام 2006 أي بعد توليه الحكم لمدة عامين

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا