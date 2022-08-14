أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، يوم الأحد، عن استلام وزير الخارجية الإيراني أوراق اعتماد سفير الكويت الجديد لدى إيران، بدر عبدالله المنيخ، بعد 7 سنوات تقريبا من خلو المنصب.

وفي 27 يوليو، استقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد وكان من بينهم المنيخ.

وكان المنيخ يشغل منصب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.

وبحسب رويترز، لدى ايران سفير في الكويت.

وكانت الكويت قد استدعت مندوبها في طهران بعد أن دعمت دول الخليج موقف السعودية التي قطعت العلاقات مع إيران في يناير 2016.

لكن المباحثات بين السعودية وإيران بدأت العام الماضي فيما تعمل الإمارات على إرسال سفير إلى إيران في خطوة لتقوية العلاقات بين البلدين.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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