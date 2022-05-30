أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الأحد، رفع حالة الطوارئ في البلاد، بعد نحو 7 أشهر من إعلانها منذ سيطرته على الحكم في أكتوبر الماضي عقب انقلاب عسكري.

كان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر 2021 حل مجلس السيادة والحكومة المدنية، وإعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية وقرارات أخرى ولكنه تراجع عن بعضها بضغط من الشارع لاحقا.

وجاء في بيان رفع حالة الطوارئ، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أن القرار "لتهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".

وتشهد السودان موجة من المظاهرات والاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ انقلاب أكتوبر الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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