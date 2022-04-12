قُتل شخص وأصيب 7 آخرون في انفجار وقع بعد الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء بالقرب من مبنى بلدية "بنعفول" بالجنوب اللبناني، 56 كيلومتر عن بيروت.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية فقد وقع الانفجار في مركز للكشافة تابع لحركة أمل الشيعية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

ونقلت رويترز عن مسؤولين قولهم إن الانفجار دمر المبنى ومبنى البلدية القريب منه، وإن أفراد من الجيش يبحثون وسط الأنقاض لانتشال أي ضحايا آخرين.

وقال مصدر أمني للوكالة إن الانفجار لم يكن عمل تخريبي، وذلك دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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