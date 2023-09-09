*تم تحديث عدد الضحايا

ارتفع عدد ضحايا زلزال​​​​​​​​​​​​ بقوة 7 درجات ضرب المغرب مساء الجمعة، إلى 632 قتيل و329 مصاب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام دولية عن التليفزيون المغربي.

وقال ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، في تصريحات لوكالة الأنباء المغربية، السبت، إنه تم تحديد مركز الزلزال بمنطقة إيغيل (80 كيلومتر جنوب غرب مدينة مراكش)، وتم استشعار الهزة الأرضية بعدد من المدن في محيط بلغ 400 كيلومتر.

وأضاف أن هذه تعد المرة الأولى منذ قرن يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل في المغرب، والتي تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات.

وقالت وزارة الداخلية، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية السبت، إن الهزة الأرضية ضربت عدة أقاليم منها الحوز ومراكش.

وشملت الأضرار المادية مجموعة من المناطق غير المأهولة، فيما تعمل السلطات المحلية والقوات الأمنية لتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار، حسب الوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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