أعفى الرئيس التونسي مساء أمس 57 قاضي في أخر حلقة من سلسلة قرارات يصفها البعض بأنها تعزز حكم الفرد وتقوّض الديمقراطية في البلاد.

وتضمنت قائمة القضاة المعفيين رئيس محكمة سابق وقاضي تحقيق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء تونس الرسمية.

وقام الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو الماضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية حل من خلالها البرلمان والحكومة، أعقبتها سلسلة من المظاهرات والاضطرابات السياسية والاقتصادية.

ووجه سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين وتعهد بالكشف عن أسمائهم، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وقبل الإعلان عن أسماء القضاة أمس أقر مجلس الوزراء تعديلات تشريعية لإعطاء رئيس الجمهورية الحق في عزل القضاة الذين يتعلق بهم "ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".

(إعداد: أماني رضوان تحرير أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteha@lseg.com)

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