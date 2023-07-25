ضرب زلزال ولاية أضنة جنوب تركيا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، يوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية عن هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث التركية.

وفي فبراير الماضي، ضرب تركيا زلزالان بقوة قاربت الـ 8 درجات على مقياس ريختر أدى لمقتل عشرات الآلاف في تركيا وجارتها سوريا بالإضافة لعدد كبير من الإصابات ودمار في البنية التحتية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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