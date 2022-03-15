قررت قاضية لبنانية يوم الاثنين تجميد أصول 5 بنوك ورؤساء وأعضاء مجلس إدارتها، في ضوء تحقيقيات تتعلق بجرائم الكسب غير المشروع وغسيل الأموال وغيرها، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وتضمن القرار منع التصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، ورؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف، وفقا للوكالة.

وتعليقا على القرار، أعلنت جمعية مصارف لبنان، الاثنين عبر تويتر، أنها "تستهجن هذه القرارات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي.. وأنها تتضمن تجاوز لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني" معلنة عن تضامنها مع البنوك.

وقالت الجمعية إن هذا يؤدي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة مما ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف، بل أيضا على المودعين والشعب اللبناني وعلى الاقتصاد.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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