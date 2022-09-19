أعلنت 5 أحزاب تونسية (وسطية ويسارية)، يوم الاثنين، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل التي دعا لتنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك في خطوة وصِفت بـ"التصعيدية" ردا على مرسوم القانون الانتخابي الذي صدر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي.

والأحزاب هي: الجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي، إن "الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا لها قيس سعيد وفق المرسوم الذي أصدره".

وأضاف الشابي: "سعيد اختطف مسار الانتقال الديمقراطي ومرسوم القانون الانتخابي مُسقَط تماما كدستور 25 جويلية/ يوليو 2022، ولم يسبق هذا القانون الانتخابي أي حوار أو نقاش حتى مع هيئة الانتخابات التي هي صورية...لا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة".

وتابع: " ندعو التونسيين والتونسيات إلى مقاطعة الانتخابات".

وقال الأمين العام لحزب العمال (يسار) حمة الهمامي، لـ"زاوية عربي"، إن الأحزاب الخمس "ستقاطع الانتخابات القادمة لأن قانون الانتخابات يهدف إلى ضرب الأحزاب وإقصائها من المشهد السياسي وهذه من خصائص الأنظمة الفاشية ... الرئيس سعيد لن ينجح في ذلك لأن الأحزاب ستبقى حتى خارج مشروعه المهزلة".

وأضاف الهمامي أن "قيس سعيد استغل فترة غضب التونسيين على أداء الطبقة السياسية كي يصل إلى مبتغاه بالحكم الفردي ويبسط سيطرته على كل مفاصل الدولة ".

وقال الهمامي: "التونسيون لن يقبلوا بتغيير ديمقراطية فاشلة بنظام استبدادي".

وكان الرئيس التونسي قد أصدر، ليل الخميس 15 سبتمبر، مرسوم رئاسي عدد 55 لسنة 2022 بالجريدة الرسمية التونسية بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وأصدر كذلك أمر بدعوة الناخبين استعدادا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، على أن تنطلق الفترة الانتخابية يوم 25 من الشهر ذاته، وأن تنطلق الحملة الانتخابية التشريعية في 27 نوفمبر، أي قبل 21 يوم من تاريخ الاقتراع العام.

وقال سعيد، في كلمة نقلها التلفزيون التونسي، إن "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعون، ولن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي".

وأضاف سعيد: "من ينوي مقاطعة الانتخابات هو حر في أن يشارك وألا يفعل، لكن ما يروج عن إقصاء عدد من الأحزاب ليس له أي أساس من الصحة، وهو محض افتراء".

وقاطعت الأحزاب الخمس مسار 25 يوليو 2021 ولم تشارك في الاستفتاء حول الدستور التونسي الجديد.

واعتبرت هذه الأحزاب أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد على غرار إقالة حكومة المشيشي وحل والبرلمان ومجلس القضاء "انقلاب" على دستور 2014 وترسيخ لحكم "فردي مطلق".

لكن أحزاب أخرى كحركة الشعب والتيار الشعبي ترى أن إجراءات سعيد الاستثنائية هذه كانت ضرورية لتصحيح مسار ثورة 2011، مؤكدين على مشاركتهم في الانتخابات التشريعية في ديسمبر القادم.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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