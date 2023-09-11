ارتفع عدد قتلى زلزال المغرب - الذي ضرب عدة مدن يوم الجمعة وبلغت قوته 7 درجات - إلى نحو 2497 شخص، فيما تسبب في إصابة 2476 آخرين، حسبما نقلت وسائل إعلام دولية الاثنين.

ويوم السبت، أعلن الديوان الملكي في المغرب، الحداد الوطني لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، بعد الزلزال الذي يعد أقوى هزة أرضية تسجل منذ نحو قرن.

وزلزال الجمعة هو الأسوأ في المغرب منذ عام 1960، بحسب وكالة رويترز.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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