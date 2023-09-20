أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري المسؤول عن تسجيل الزلازل في بيان عن وقوع هزة أرضية الأربعاء بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 265 كيلومتر شمال غرب محافظة مرسى مطروح المصرية.

ولم يحدث الزلزال - الذي سٌجل الساعه 4:33 صباحا بالتوقيت المحلي - أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، بحسب البيان. ولم يشعر به الكثير من سكان مصر.

وجاء هذا بعد تعرض المغرب في 8 سبتمبر لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن تسبب في مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 5.6 ألف آخرين.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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