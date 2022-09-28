تتصاعد تطورات أحداث الصراع الروسي الأوكراني، هذا الأسبوع، مع رصد تسريبات للغاز من خط أنابيب نورد ستريم تشير إلى تخريب في المسار الرئيسي للغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا، فيما تقترب روسيا من ضم 4 مناطق خاضعة لأوكرانيا بعدما أجرت استفتاء على ضمها.

ووفقا لما نقلته رويترز، الأربعاء، فإن مسؤولون روس يسيطرون على المناطق الأربعة (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريزيا) قالوا إن أغلبية كبيرة من الأصوات مؤيدة للانضمام إلى روسيا.

وتمثل المناطق التي تسعى روسيا لضمها من خلال استفتاء أعلن عنه بعد تعبئة جزئية للجيش، ما يقرب من 15% من أراضي أوكرانيا.

وتستعد الولايات المتحدة لفرض جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا، إذا ضمت الأراضي الأوكرانية، وفقا لما نقلته رويترز عن مسؤولين أمريكيين.

ماذا حدث مع نورد ستريم؟

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن عن تسرب للغاز في ثلاثة مواقع من خطي الأنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2". وقالت السويد يوم الثلاثاء، أنها رصدت تسريبين للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1" .

ووفقا لوسائل إعلام غربية، الموقعان لا يعملان في الوقت الحالي لكنهما يحتويان على غاز، فيما أن ما يثار حول احتمالية "عملية تخريب" له ستفسد أي توقعات متبقية بأن أوروبا قد تتلقى الوقود عبر نورد ستريم قبل الشتاء.

وقالت الشركة المشغلة لنورد ستريم إن الضرر "غير مسبوق".

أبرز ردود فعل

- قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أن "شركائنا الأوروبيين يجرون تحقيق. نحن مستعدون لدعم جهودهم"، وأن ما حدث "يعكس أهمية جهودنا المشتركة لإيجاد إمدادات غاز بديلة لأوروبا".

- أما روسيا، التي خفضت شحنات الغاز إلى أوروبا قبل الحادث، قالت إن التخريب أمر محتمل وأن التسريبات قوضت أمن الطاقة في القارة، وتحدث المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية عن احتمال أن يكون الأمر عملية تخريب وقال"لا يمكن استبعاد أي فرضية".

- قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن التسريبات كانت بسبب هجمات مستهدفة على البنية التحتية وأن برلين تعرف الآن على وجه اليقين "أنها لم تكن ناجمة عن أحداث طبيعية أو إجهاد".

- قال رئيسا وزراء السويد والدنمارك إن التسريبات نتجت بوضوح عن إجراءات متعمدة، حيث تشير المعلومات إلى احتمال حدوث تخريب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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