تستعد قوات الجيش في الغابون - الذي أطاح بالرئيس علي بونغو في انقلاب عسكري - تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما قائد الانقلاب والرئيس السابق للحرس الرئاسي، رئيس للمرحلة الانتقالية، يوم الاثنين 4 سبتمبر، حسب وسائل إعلام دولية.

ويوم الأربعاء، استولت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون على السلطة، واحتجزوا الرئيس رهن الإقامة الجبرية، بعد فترة وجيزة من إعلان فوزه بولاية ثالثة، كان من شأنها تمديد حكم عائلته الممتد منذ 50 عام.

وحسبما نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات التي تضم قيادات الجيش، يوم الخميس، فستقام مراسم التنصيب أمام المحكمة الدستورية.

وردا على الانقلاب، علق الاتحاد الإفريقي عضوية الغابون في الاتحاد، منددا بالإطاحة بالرئيس واستيلاء عسكريين على الحكم.

وأصبحت الغابون أحدث مستعمرة فرنسية سابقة في إفريقيا تشهد انقلاب، إذ كانت مالي وبوركينا فاسو شهدت انقلابات في العامين الماضيين، فيما استولى عسكريون على الحكم في النيجر أواخر يوليو الماضي وأطاحوا بالرئيس المنتخب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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