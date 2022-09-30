أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، توقيع مرسوم بانضمام 4 مناطق اوكرانية إلى بلاده، بعد استفتاءات عامة.



كانت شخصيات مؤيدة لموسكو أعلنت عن إجراء استفتاءات عامة خلال الفترة بين 23-27 من سبتمبر لانضمام دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس وخيرسون وزابورجيا لروسيا.



وتمثل المناطق الأربعة ما يقرب من 15% من أراضي أوكرانيا.



وتستعد الولايات المتحدة وربما الاتحاد الأوروبي معها لفرض جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا، إذا ضمت الأراضي الأوكرانية، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين نقلتها وسائل إعلام عالمية.

وتسعى روسيا، لتكرار تجربتها في 2014، حين تمكنت من ضم جزيرة القرم باستفتاء شعبي لم يحظ بتأييد دولي، لكنه أصبح واقع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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