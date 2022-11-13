* تم تحديث حصيلة الضحايا



قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، في تغريدة على تويتر، إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال في ميدان تقسيم بالعاصمة التركية إسطنبول يوم الأحد ارتفع إلى 6 قتلى و53 مصاب.

وكانت الحصيلة الأولية عقب وقوع الانفجار التي نقلتها وسائل إعلام أفادت بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل، ثم ارتفعت إلى 4 قتلى و38 مصاب قبل الإعلان عن الحصيلة الأخيرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة عقب الانفجار بحسب حسابه على تويتر، إن من يقفون وراء الهجوم سيتم كشفهم وسينالون العقاب الذي يستحقونه.

وتم تعيين 5 محققين للتحقيق في الانفجار، الذي لم يُعرف سببه على الفور.

وكانت قوات الأمن أغلقت شارع الاستقلال في وقت سابق بعد حدوث الانفجار.

ويشهد شارع الاستقلال في العادة كثافة عالية من السياح والمقيمين الذين يترددون على المحال والمطاعم الموجودة به.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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