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حددت قاضية أمريكية يوم 4 مارس 2024 موعد لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن لاتهامه بالتآمر لمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، التي خسر فيها أمام جو بايدن.

ورفضت القاضية اقتراح دفاع ترامب بجعل المحاكمة في عام 2026، أي بعد الانتخابات الرئاسية المزمعة في عام 2024، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وكان ترامب أعلن في نوفمبر الماضي نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، حيث يسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى -بعد فوزه في انتخابات 2016- لخوض الانتخابات.

وقد يكون لموعد المحاكمة الذي حددته القاضية تانيا تشوتكان، يوم الاثنين، تأثير جوهري في حال الإبقاء عليه دون تغيير على السباق الرئاسي 2024، بحسب وسائل الإعلام.

وقالت القاضية حول السبب وراء اختيار الموعد إن "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".

وقال ترامب، في وقت لاحق الاثنين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إنه سيطعن على موعد المحاكمة الذي حددته القاضية.

ويوم الخميس الماضي، سلم ترامب نفسه للسلطات في جورجيا على خلفية اتهامه بالسعي للتآمر لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة 2020 أمام بايدن في الولاية، حيث احتجز لفترة وجيزة لالتقاط صورة جنائية له قبل إطلاق سراحه بكفالة. وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي حالي أو سابق تُلتقط له صورة جنائية.

ولم يحدد القاضي سكوت ماكافي الذي يتولى القضية المتهم فيها ترامب و18 آخرين في جورجيا بعد موعد لبدء محاكمة الرئيس السابق في القضية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتتزايد الدعاوى القضائية التي يواجهها ترامب، ومن بينها اتهامات تتعلق بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات وبهجوم شنه أنصاره في يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن. لكن ترامب ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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