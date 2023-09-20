قال المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، في بيان يوم الأربعاء، إن هزة أرضية بقوة 3.8 درجة سُجلت قبالة سواحل مدينتي سوسة والمنستير.

وأضاف المعهد أن الهزة الأرضية حدثت في الساعة 3:35 عصرا بالتوقيت المحلي، وشعر بها مواطنو المدينتين.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار من جراء الهزة الأرضية، وفق وكالة رويترز.

يأتي هذا فيما كان المغرب شهد قبل أيام زلزال بقوة 7 درجات أوقع آلاف القتلى والمصابين، كما سُجلت يوم الأربعاء هزة أرضية بقوة 4.5 درجة شمال غرب محافظة مرسى مطروح المصرية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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