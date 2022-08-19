توفي 37 شخص بينهم أكثر من 10 أطفال في حرائق الغابات التي اندلعت في الجزائر يوم الأربعاء، وفق آخر إحصائية للضحايا نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الخميس.

وكان وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، قال إن الحرائق تأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة في كثير من ولايات الجزائر لأكثر من 47 درجة.

وبحسب الوكالة، فإنه سيتم البدء في تعويض المتضررين من هذه الحرائق بداية من الأسبوع المقبل.

وأمرت نيابات الجزائر المختصة بفتح تحقيقات حول هذه الوقائع للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا وتحديد الفاعلين.

وتم توقيف شخص مشتبه فيه بإضرام النار داخل إحدى الغابات بولاية سوق أهراس وإيداعه الحبس المؤقت، بحسب الوكالة الخميس.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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