نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، يوم الأربعاء، عن مصادر نقابية قولها إن الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد، على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام بـ 3.5%.

وبحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، فإن الاتفاق، الذي لم يُوقع بعد لكن توقيعه مرتقب، سيغطي الزيادة في الأجور خلال سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.

ويعمل في القطاع العمومي بتونس، وفق الوكالة، أكثر من 680 ألف تونسي، وبالنسبة لهم فإن زيادة الأجور ضرورية لتعزيز قدرتهم الشرائية في وقت تجاوز فيه معدل التضخم 8.6% في أغسطس الماضي.

ووفق الوكالة، فإن نسبة الزيادة في الأجور تُحدد بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة.

وكان الاتحاد العام للشغل رفض في وقت سابق من العام الجاري إصلاحات اقتصادية، تشمل تجميد أجور القطاع العام، يطلبها صندوق النقد الدولي من تونس مقابل الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار لمعالجة الضغوط المالية التي تعانيها البلاد.

ويطلق اتحاد الشغل -الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو- مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، كما يطلق بالتوازي مفاوضات أخرى مع القطاع الخاص.

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي قال، يوم الثلاثاء وفق الوكالة، إنه تم التوصل خلال المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد إلى اتفاق حول معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الزيادة في الأجور للسنوات المقبلة، بسبب إكراهات (ضغوط) المالية العمومية وكتلة الأجور، ما استوجب تعميق المشاورات بين الطرفين.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية طاحنة في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أزمة سياسية بدأت العام الماضي بعد أن قرر الرئيس التونسي حل البرلمان والحكومة وتعديل الدستور لإعطاء منصب الرئيس صلاحيات أكبر، وأقرت البلد الدستور الجديد شهر أغسطس الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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