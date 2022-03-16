خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، تصنيف 31 بنك روسي IDRs طويل الأجل إلى التصنيف "CC" من "B"، وأزالتها من مراقبة التصنيف السلبية.

ويعني خفض التصنيف أن البنوك قد تواجه صعوبات في دفع المستحقات المالية عليها في أوقاتها.

فيما يعكس إزالة البنوك من مراقبة التصنيف السلبية التدهور الحاد في بيئة التشغيل لممارسة الأعمال المصرفية، وفق الوكالة.

يأتي هذا في وقت يتوقع فيه أن تتخلف روسيا عن سداد التزامات قسائم ديون بالعملة الأجنبية مستحقة اليوم الأربعاء قيمتها 117 مليون دولار في ظل العقوبات المفروضة عليها وتجميد أصولها.

وقالت وكالة فيتش، الثلاثاء، إنه في حال دفعت روسيا قسائم السندات الدولية المقومة بالدولار بعملتها المحلية فإن ذلك سيشكل -إذا حدث- تخلف عن السداد.

وفيما تعاني روسيا من العقوبات، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن حزمة رابعة من عقوبات ضد موسكو تشمل واردات الصلب والحديد والاستثمارات في قطاع الطاقة وصادرات السلع الكمالية، إلى جانب عقوبات على رجال الأعمال والصحفيين والشركات الروسية.

وردا على العقوبات، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عبر تويتر وتليجرام، الثلاثاء، "قائمة سوداء" تتضمن حظر دخول كبار المسؤولين الأمريكيين والأشخاص المرتبطين بها، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع إلى روسيا، وقالت إن ذلك ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة ومن مبدأ المعاملة بالمثل.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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