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أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، يوم السبت، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بالعفو الرئاسي عن بعض الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية ومن بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

لكن الوكالة لم تذكر عدد المشمولين بالعفو الرئاسي ولم تورد غير اسم دومة.

ودومة هو من النشطاء البارزين لثورة 25 يناير، وصدر بحقه في عام 2020 حكم نهائي بالحبس 15 عام وغرامة 6 مليون جنيه في قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود وقائعها إلى شهر ديسمبر 2011 (وهو عام ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك).

وقال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، السبت أيضا لزاوية عربي وعبر حسابه على فيسبوك، إنه صدر أيضا قرار بإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.

وصدر خلال الفترة الماضية أكثر من قرار بالعفو الرئاسي وإخلاء سبيل محتجزين، فيما تسعى مصر لتحسين صورة ملفها في حقوق الإنسان والحريات، مع اقتراب إجراء انتخابات رئاسية. وكان من بين المفرج عنهم الناشطان باتريك زكي ومحمد الباقر.

وتواجه مصر انتقادات دولية لملفها في حقوق الإنسان والحريات، زادت وتيرتها منذ إطاحة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم عام 2013 بعد مظاهرات عارمة ضدها وما تلاها من أعمال عنف واعتقالات ومحاكمات جماعية وفردية طالت منتمين للجماعة ونشطاء معارضين آخرين بتهم كان أبرزها "الانتماء لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين "كجماعة إرهابية".

وقال مصدر أمني بمصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية، لزاوية عربي يوم السبت، بأن المصلحة تسلمت "اليوم القرار (بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا) وجاري تنفيذه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف: "سنرحل كل متهم على قسم الشرطة التابع له لإتمام التنفيذ".

يأتي قرار العفو الرئاسي يوم السبت في إطار استجابة الرئيس السيسي لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

والحوار الوطني هو حوار سياسي، أطلقته مصر في مايو 2023، ويهدف إلى الخروج بتوصيات لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لعرضها على رئيس الجمهورية للنظر فيها.

وكان السيسي قال، الأسبوع الماضي، إنه تلقى مجموعة من مخرجات الحوار الوطني تنوعت بين مقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مضيفا: "أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية".



(إعداد: أحمد حسن، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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