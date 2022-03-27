أعلن الحوثيون يوم السبت تعليق هجماتهم التي تستهدف السعودية لمدة 3 أيام وذلك بعد يوم من هجمات متفرقة على أهداف في المملكة أسفرت عن حريق هائل في منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو في جدة.

ويشمل قرار الحوثيين "تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام"، بحسب تغريدات لمحمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين عبر تويتر.

وأعرب الحوثيون عن عزمهم "تحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي ومستمر إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية للتحالف من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في بلادنا".

ويأتي هذا القرار بعدما نفّذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، يوم السبت غارات جوية استهدفت مينائين يسيطر عليهما الحوثيون.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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