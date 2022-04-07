أعلنت السعودية، يوم الخميس، تقديم مساعدة بقيمة 2 مليار دولار لدعم البنك المركزي اليمني، تقدم مناصفة بين المملكة والإمارات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وستقدم السعودية مليار دولار إضافية لدعم شراء المشتقات النفطية ومشاريع ومبادرات تنموية و300 مليون دولار لتمويل الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وسيذهب الدعم للحكومة اليمنية التي تعترف بها السعودية وليس للحوثيين.

وجاء القرار بعد ان أقال الرئيس اليمني نائبه المثير للجدل - وهو قائد عسكري سني ذو ميول إسلامية أثار استياء الحوثيين الشيعة بسبب حملات عسكرية سابقة ضدهم، الخميس وفوض سلطات الرئيس إلى مجلس رئاسي في خطوة ساندتها السعودية، بحسب رويترز.

وقد دعت السعودية إلى إجراء محادثات مع الحوثيين بعد أن اتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على هدنة لمدة شهرين بدأت أول رمضان.

كما دعت السعودية لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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