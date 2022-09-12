يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبارياته، بعد توقف مؤقت احتراما لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لبيان يوم الاثنين.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قد أعلن عن تأجيل مباريات عطلة نهاية الأسبوع الماضي ومساء الاثنين، حدادا على وفاة ملكة بريطانيا.

وتوفيت الملكة - الأطول حكما في تاريخ بريطانيا الخميس - عن عمر يناهز 96 عام، فيما حدد قصر باكنغهام الجنازة الرسمية يوم 19 سبتمبر.

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وبنهاية هذا الأسبوع، ستقام 7 مباريات ضمن البطولة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما سيتم تأجيل 3 مباريات بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة المقررة الاثنين القادم، وستعلن مواعيدها في الوقت المناسب.

والمباريات المؤجلة هي: برايتون ضد كريستال بالاس يوم السبت و تشيلسي ضد ليفربول، ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد الأحد.

ووفقا للبيان، ستتغير أوقات انطلاق مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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