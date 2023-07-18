* تم التحديث بتصريح رئيسة الوزراء الإيطالية

أصدرت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، حكم بالسجن 3 سنوات بحق باحث مصري بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وهي جماعة حقوقية في مصر- يدعى باتريك جورج زكي بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأحوال الداخلية لمصر، بحسب ما قاله محاميان ومصدر أمني لزاوية عربي وأعلنته المبادرة عبر صفحتها على فيسبوك.

وتعود القضية إلى مقال رأي نشره زكي -الذي كان يدرس بإيطاليا- عام 2019 ينتقد فيه ما قال إنها تضييقات يتعرض لها أقباط في مصر، بحسب المبادرة وتقارير إعلامية.

وتواجه مصر انتقادات دولية لملفها في حقوق الإنسان والحريات، زادت وتيرتها منذ إطاحة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم عام 2013 بعد مظاهرات عارمة ضدها وما تلاها من أعمال عنف واعتقالات ومحاكمات جماعية وفردية طالت منتمين للجماعة ونشطاء معارضين آخرين بتهم كان أبرزها "الانتماء لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين "كجماعة إرهابية".

ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فبعد صدور الحكم يوم الثلاثاء "تم القبض على باتريك في المحكمة تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة جمصة". وقال أحد المحاميين والمصدر الأمني، لزاوية عربي، إن باتريك كان حاضر الجلسة وهو مخلى سبيله وبمجرد صدور الحكم أمر القاضي بالقبض عليه من داخل القاعة لتنفيذ الحكم الصادر.

وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحكم الصادر بحق زكي "غير قابل للاستئناف أو النقض"، وقال محاميه علي عبد الصادق لزاوية عربي: "نتخذ إجراءات تقديم التماس له فور استلام صيغة الحكم التنفيذية".

وأوضحت المبادرة أن الحكم الذي صدر عن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، مشيرة إلى أنه وفقا لقانون الطوارئ أيضا فالحكم الصادر لا يصبح نهائي قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية، والذي يملك سلطة إقراره أو إلغائه أو تعديله، فضلا عن سلطة إصدار عفو رئاسي عن العقوبة.

وكانت السلطات المصرية أفرجت عن زكي في ديسمبر عام 2021 بعد نحو عامين من اعتقاله أثناء وجوده بالمطار لدى عودته من إيطاليا للتحقيق معه على ذمة القضية.

وبين مصر وإيطاليا توترات قائمة بالفعل بسبب قضية أخرى حدثت قبل سنوات، وهي مقتل باحث إيطالي يدعى جوليو ريجيني أثناء وجوده في مصر عام 2016، وكان ريجيني يُعد بحث حول النقابات العمالية في القاهرة، وعثر على جثته مشوهة وبها آثار تعذيب، وتنفي السلطات المصرية منذ ذلك الحين الضلوع في مقتل ريجيني.

وحصل زكي الأسبوع الماضي على درجة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة بولونيا بإيطاليا بعد مناقشة الرسالة عبر جلسة "فيديو كونفرانس" في ضوء استمرار منعه من السفر على ذمة القضية، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيطالية لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل إيجابي في قضية زكي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد".

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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