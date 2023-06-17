أعلنت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك يوم السبت، عن اتفاق بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة.

ووفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، يبدأ وقف إطلاق النار من الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم المحلي يوم الأحد 18 يونيو ويستمر حتى 21 يونيو المقبل.

ويدور الصراع في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وهو حليف سابق للبرهان وكان كذلك نائب رئيس مجلس السيادة قبل أن يقيله البرهان من هذا المنصب.

وتستضيف مدينة جدة السعودية مفاوضات التهدئة بين طرفي الصراع، بوساطة سعودية أمريكية، لكن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها لوقف إطلاق النار بين الطرفين تشهد خروقات.

وهذه المرة، أشار البيان إلى أنه خلال فترة سريان الاتفاق فإن الطرفان "يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار".

كما اتفق الطرفان، على السماح بحرية الحركة و إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

ودعا المُسهلان (السعودية وواشنطن) الطرفين، لضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف.

وأضاف البيان أنه في حال عدم التزام الطرفان بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، سيضطر المُسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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