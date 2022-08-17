قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، يوم الأربعاء، إن 26 شخص لقوا حتفهم حتى الآن في حرائق غابات تشهدها الجزائر.

وأضاف بلجود، في مداخلة مع نشرة الساعة الثامنة المذاعة على المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري التابعة للدولة، أن حالات الوفاة من جراء الحرائق حدثت في ولايتين.

وأشار إلى أن الحرائق تأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة في كثير من ولايات الجزائر لأكثر من 47 درجة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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