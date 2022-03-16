أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، تحديد 26 مارس موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية من 40 مرشح تم قبولهم، بينهم الرئيس الحالي برهم صالح ومرشحات من السيدات، وفق وكالة الأانباء العراقية.

ويأتي إعلان جلسة الانتخاب، بعدما تم تأجيلها في فبراير الماضي بسبب انقسامات بين تيارين شيعيين داخل البرلمان حول تشكيل تحالف برلماني له أغلبية.

وجرت العادة أن يتم تقاسم السلطة في العراق - منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين – بين الطوائف الثلاثة المكونة للمجتمع العراقي، فيتم اختيار الرئيس من الأكراد، ورئيس الحكومة من الشيعة، ويتم اختيار رئيس البرلمان من السنة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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