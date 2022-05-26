نشرت الجريدة الرسمية في تونس نص المرسوم الرئاسي بشأن الدعوة للاستفتاء على تعديلات دستورية يوم 25 يوليو، أقرته الحكومة يوم الأربعاء.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في ديسمبر من العام الماضي عن خارطة طريق تتضمن الاستفتاء على الدستور في يوليو وإجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر من هذا العام بعد أن حل الحكومة والبرلمان المنتخب وانفرد بالسلطة.

ووفقا للنص الذي نقلته وكالة أنباء تونس الرسمية، ينشر مشروع الدستور الجديد محل الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 يونيو 2022، وسيجيب الناخب بكلمة نعم أو لا على سؤال الاستفتاء هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟".

وسيصوت الناخبون المقيمون بالخارج في الفترة من يوم 23 ل 25 يوليو.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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