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أُصيب ما لا يقل عن 25 شخص جراء حريق اندلع، في وقت مبكر من يوم الاثنين، في مبنى مديرية أمن في الإسماعيلية، إحدى محافظات قناة السويس المصرية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية وعالمية.

وأفادت وسائل الإعلام أنه تمت السيطرة على الحريق. ولم تتضح أسباب الحريق بشكل فوري ولكن بحسب مراسل قناة "العربية" السعودية انهارت الواجهة الرئيسية للمبنى.

وقال محمد رفعت، نائب رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية لموقع زاوية عربي إن عدد المصابين في الحريق بلغ 27 شخص، من بينهم بعض الحالات الحرجة ولم تُسجل وفيات حتى الآن.

من جهته، قال حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، إن "سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصاب وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية"، بحسب ما جاء في بيان نشرته الوزارة على حسابها في فيسبوك.

(إعداد: جيهان لغماري وأحمد حسن، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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